Žraví ohniví mravenci v Evropě. Dokážou zabít i tele, Itálie začala s hubením
7. 11. 2025 16:38 Zahraniční
Smrtící mravenec ohnivý dorazil k evropským břehům. Ohniví mravenci (Solenopsis invicta) jsou jedni z nejinvazivnějších druhů a kontrolovat jejich populaci je velmi nákladné. V Evropě byl jejich výskyt potvrzen zatím na Sicílii a italské úřady se rozhodly jednat.
