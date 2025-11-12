Zřícení tureckého letounu v Gruzii nikdo nepřežil

Zahraniční
Úterní nehodu tureckého transportního vojenského letounu v Gruzii nepřežil nikdo z 20 lidí na palubě. Oznámil to ministr obrany Yaşar Güler. Letadlo typu C-130 se dvěma desítkami tureckých vojáků na palubě vzlétlo z Ázerbájdžánu a mířilo zpět do Turecka. Zřítilo se poblíž gruzínsko-ázerbájdžánské hranice.
video: Reuters
