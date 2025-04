VIDEO: Ve zříceném vrtulníku byl manažer Siemensu s rodinou, dítě dostalo let k narozeninám Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jako výbuch bomby. Tak někteří svědci popisují čtvrteční nehodu vrtulníku, který se zřítil do řeky Hudson v New Yorku. Podle médií nepřežil pilot a pětičlenná rodina šéfa společnosti Siemens ve Španělsku, která zde byla na výletě. Pro jedno ze tří dětí měl být let součástí narozeninové oslavy.

video: Reuters