VIDEO: Do zříceného mostu narazil vlak, zemřelo sedm lidí. Rusko viní Ukrajinu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do zříceného mostu narazil vlak, zemřelo sedm lidí. Rusko viní Ukrajinu

V ruské Brjanské oblasti u hranic s Ukrajinou se v noci na neděli zřítil most, do něhož následně narazil osobní vlak a vykolejil. Nejméně sedm lidí zahynulo, uvedl gubernátor oblasti Alexander Bogomaz. V nemocnicích skončilo 44 z 69 zraněných lidí. Zraněny byly i tři děti, jedno těžce. Podle agentury RIA Novosti je mezi mrtvými i strojvůdce. Podle Bogomaze se most zřítil v důsledku exploze.

video: Reuters