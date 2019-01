VIDEO: Hrdinský čin: řidička zachránila batole na úteku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hrdinský čin: řidička zachránila batole na úteku

22. prosince v Milwaukee, ve spojených státech jela řidička autobusu stejnou trasou, jako každý den, když najednou z okna uviděla malé dítě, které po ulici běželo samo. Dítě bylo bosé, mělo pouze pyžamo a plenku a to i přesto, že je venku zima. Řidička neváhala ani minutu, zastavila vozidlo, vystoupila a běžela zachránit dítě, které se právě chystalo přejít silnici. Dítě naštěstí včas chytla a šla s ním do autobusu, aby ho rychle dostala do tepla. Cestující řidičce pomáhali, jedna z nich se svlékla a poskytla svou bundu, aby dítě zahřáli, protože bylo díky nízké venkovní teplotě promrzlé. Za moment dítě usnulo a spalo až do okamžiku, kdy jej převzala policie. Podle dostupných informací pochybyla matka dítěte, která trpí duševními problémy a dítě opustila na ulici. Řidička byla vyznamenána a dítě bylo předáno otci.

video: Reuters