Ztratil otce a našel zrůdu. Výpovědi účastníků procesu

Francouz Dominique Pelicot, který téměř deset let nechával desítkami mužů znásilňovat svou omámenou ženu, byl odsouzen k maximálnímu trestu 20 let vězení, jak požadovala prokuratura. Oznámil to ve čtvrtek soud ve francouzském Avignonu.

video: Reuters