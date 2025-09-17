Zubařka napadla pacientku kvůli reklamaci rovnátek
17. 9. 2025 12:30 Zahraniční
31letá Tien Thao se vydala do ordinace své zubní lékařky, jelikož chtěla reklamovat nová rovnátka, která jí údajně způsobovala bolest. Zubařka ale neměla pro ženu příliš pochopení. Její požadavek lékařku rozzuřil k nepříčetnosti a na pacientku vyběhla z ordinace s kovovou tyčí od činek. Na pacientku několikrát zaútočila, následně ji strhla na zem a navíc jí rozbila mobilní telefon o podlahu. Celou scénu zachytili na video lidé v čekárně. Pacientka následně skončila na ošetření v nemocnici s poraněným krkem a škrábanci. Útok nyní prošetřuje místní policie. Incident se odehrál ve vietnamském Ho Či Minově městě 3. září.
00:51
