VIDEO: Za vojáky zvířátka. Rusko poslalo KLDR medvědy i lva Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za vojáky zvířátka. Rusko poslalo KLDR medvědy i lva

Rusko poslalo darem do zoologické zahrady v severokorejském Pchjongjangu více než sedmdesát zvířat včetně medvědů, jaků, kachen a papoušků kakadu. Jde o další známku sílící spolupráce mezi Ruskem a KLDR. To potvrzuje i skutečnost, že zvířata byla do severokorejské metropole přepravena na palubě vládního letounu.

video: Reuters