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„Vypadá jako koule na dlouhých nohách.“ Neobvyklý mýval Jimothy pobláznil internet

Zahraniční
Video podivně tvarovaného mývala přezdívaného Jimothy se během několika dní stalo virálním hitem. Autorka záběrů Kiana Hallová ze Seattlu popsala zvíře jako „šedou chlupatou kouli na opravdu dlouhých nohách“.
video: Reuters
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