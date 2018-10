VIDEO: Zámek, v němž v roce 1938 sídlil hlavní štáb armády Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zámek, v němž v roce 1938 sídlil hlavní štáb armády

Pokud by se na přelomu září a října roku 1938 Československo vzepřelo mnichovskému diktátu a šlo do války, byla by obrana státu řízena ze zámku v Račicích na Vyškovsku. Sídlil tam totiž hlavní štáb armády.

video: iDNES.cz