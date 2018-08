VIDEO: Zaniklé tratě - Cvikovka, dráha, kterou rušili nadvakrát Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zaniklé tratě - Cvikovka, dráha, kterou rušili nadvakrát

V desátém díle Zaniklých tratí zamíříme na sever, do podhůří Lužických hor. Podíváme se na dráhu s mnoha romantickými oblouky, která prošla rekonstrukcí jen pár let před svým koncem. Do starého železa se jí vůbec nechtělo, a tak se rušila nadvakrát. Představíme trať 8n z Jablonného v Podještědí přes Cvikov do Svoru.

video: Jakub Vrána, iDNES.cz