Zaniklé tratě - Podkováňka se proplétala pod skalami hlubokým údolím

Ve dvanáctém díle seriálu Zaniklé tratě zamíříme na sever středních Čech, do okolí Mladé Boleslavi. Podíváme se na lokálku, která povýšila z obyčejné cukrovarské vlečky, musela bojovat se sněhem na širých pláních, ale také s náročným klesáním do hlubokého údolí. Projdeme si místní dráhu 7h ze Skalska do Chotětova.

video: Jakub Vrána, iDNES.cz