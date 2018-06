VIDEO: Zaniklé tratě - Kralovická dráha prohrála s žíznivou Prahou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zaniklé tratě - Kralovická dráha prohrála s žíznivou Prahou

Osmý díl seriálu Zaniklé tratě nás zavede do středních Čech, kousek za Benešov. Právě tam začínala lokálka, která končila svojí pouť v Dolních Kralovicích na břehu řeky Želivky. Trať se v první polovině 20. století mohla měřit s Posázavským Pacifikem, romantický kraj si oblíbili trampové i výletníci. Jenže začátkem 60. let přišel konec, vláda rozhodla o stavbě obří zásobárny pitné vody pro Prahu. A tak kralovická lokálka přišla o posledních 14 kilometrů, které už byly v ochranném pásmu. Pozůstatky po trati se ale dají nalézt dodnes. Nicméně pozor, bez povolení se do některých míst neodvažujte, policie zakázané pásmo hlídá a vetřelcům hrozí velké pokuty.

video: Jakub Vrána, iDNES.cz