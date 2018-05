VIDEO: Zápas se dohrával, chyběl hlad po gólech, hodnotí Jandač Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Měla to být formalita a ukázalo se, že je to tak. Čeští hokejisté na mistrovství světa bez potíží porazili hodně slabé Bělorusko 3:0 a poprvé za celý turnaj se posunuli na postupové pozice do čtvrtfinále. Národní tým rozhodl o vítězství už v první třetině.

video: iDNES.cz