Ministerstvo brání vzniku nových soukromých škol

Ministerstvo brání vzniku nových soukromých škol

Pražská soukromá škola Bambino si požádala v roce 2017 o akreditaci na provozování základní školy Square. Stále ještě nepadlo rozhodnutí, protože úředníci na to mají devadesát dnů a ty si mezi městskou část a ministerstvo školství navíc vynásobilo dvěma. Panu řediteli Trnkovi jde o to, aby mohli malé děti, které k němu do školky chodí, pokračovat ve stejném režimu i v pozdějších letech. Stojí o to také rodiče.

video: Ivo Helikar, iDNES.cz