Přibližně 2600 hodin práce rozvržené na dobu devíti let. Tak dlouho trvalo zbrojíři Alexandru Pospíšilovi z Brna, než vytvořil z masivu oceli 42 centimetrů dlouhou a 8 centimetru širokou ručně vyřezávanou dýku. Měla by být nejpracněji vyrobenou dýkou na světě. V Pelhřimově za to umělec získal ocenění.

