VIDEO: Tramvajová trať na Václaváku by mohla být už v tomto volebním období, říká Hřib Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tramvajová trať na Václaváku by mohla být už v tomto volebním období, říká Hřib

Pirátský primátor Zdeněk Hřib v Rozstřel u iDNES.cz odpovídal na otázky ohledně prvních dnů na magistrátu. Pod jeho vedením by měl magistrát více komunikovat s občany i s opozicí. Do čtyř let by podle Hřiba měla začít stavba Metra D i tramvajové tratě v horní části Václavského náměstí.

video: iDNES.cz