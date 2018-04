VIDEO: Zvědavé žirafě zavřeli hlavu v okénku, ta ho rozbila Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ve West Midland Safari Parku v Británii, můžete krmit zvířata a to z pohodlí auta. Jeden z návštěvníků parku natočil, jak lidé ve vedlejším voze krmí žirafu. Zvíře strčilo hlavu až dovnitř auta a to mladý pár vylekalo a zavřeli okénko. To žirafě tlakem prasklo u hlavy. Zaměstnanec safari, který byl poblíž, žirafu ihned zkontroloval a konstatoval, že naštěstí neutrpěla žádná zranění.

video: MoMedia