Deset procent voličů, kteří volili SPOLU v parlamentních volbách, by přešlo k ANO, řekl první místopředseda opozičního hnutí a předseda stínové vlády ANO Karel Havlíček. „Rozhodně si nemyslíme, že bychom mířili do hnědých vod. Výrazně více míříme do modrých vod,“ prohlásil před celostátním sněmem hnutí.

video: ČTK