ŽIVĚ: ANO, SPD a Motoristé podepisují koaliční smlouvu
3. 11. 2025 13:00 Živě
Hodinu po poledni podepíší zástupci ANO, SPD a Motoristů sobě koaliční smlouvu, na jejímž základě má vzniknout nová vláda Andreje Babiše. Smlouvu před ustavující schůzí nové Sněmovny podepíší šéfové ANO, SPD a Motoristé a předsedové poslaneckých klubů. Součástí koaliční smlouvy je i dohoda o obsazení funkce šéfa Sněmovny, která náleží SPD.
