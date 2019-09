VIDEO: Apple v přímém přenosu představuje nový iPhone 11 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Apple v přímém přenosu představuje nový iPhone 11

Apple tradičně v září představuje své nové produkty. Letos by to měly být tři nové modely telefonů iPhone a několik dalších novinek. Prezentace v Cupertinu začne v 19:00 středoevropského letního času a my vás celou akcí provedeme v online reportáži.

video: Apple