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ŽIVĚ: Tisková konference Generálního štábu k nové koncepci výstavby armády

Živě
Česko stojí před nejzásadnější proměnou své obrany za poslední desítky let. Ministerstvo obrany dokončilo novou Koncepci výstavby Armády České republiky do roku 2040. Dokument přiznává vnitřní dluh, varuje před kritickým nedostatkem zásob na pouhé dny až týdny a konstatuje, že stávající dvě procenta HDP na obranu po roce 2029 stačit nebudou. 
video: ČTK
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