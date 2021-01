VIDEO: Automobilový jezdec Prokop hodnotí letošní Dakar Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Automobilový jezdec Prokop hodnotí letošní Dakar

Opět jednou se Martinu Prokopovi podařilo na prestižní Rallye Dakar skončit v automobilové kategorii v elitní desítce konečného pořadí. Tentokrát dojel devátý, rekordní 14. vítězství oslavil král Dakaru Stéphane Peterhansel. Jak Prokop hodnotí svůj výkon, co by zlepšil a na co se v tomto roce dál těší? Sledujte tiskovou konferenci v přímém přenosu, na které vystoupí i jeho spolujezdec Viktor Chytka.

