ŽIVĚ: Babišova koalice si ověří svou sílu při tajné volbě Okamury do čela Sněmovny
5. 11. 2025 9:00 Živě
Volbou nového předsedy Sněmovny ve středu pokračuje ustavující schůze dolní komory parlamentu. Nová koalice ANO, SPD a Motoristů sobě si při tajné volbě ověří spolehlivost většiny 108 hlasů ve Sněmovně, o kterou se má opírat nová vláda Andreje Babiše. Do čela sněmovny bude prosazovat šéfa SPD Tomia Okamuru, jehož soupeřem bude lidovec Jan Bartošek.
