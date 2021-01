VIDEO: Barometr českého průmyslu živě: Diskuse osobností o trendech, problémech a jejich řešení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Proinvestovat se z krize – jak, kam, do čeho, za co? Kurzarbeit a pracovní trh. Jak stabilizovat pro český průmysl klíčový segment malých a středních firem? To jsou některá z témat, jimž se bude věnovat první ročník unikátního nezávislého diskusního pořadu osobností českého průmyslu nazvaný Barometr českého průmyslu.

video: ČTK