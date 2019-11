VIDEO: Benátky postihly nejhořší záplavy za posledních 53 let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Benátky postihly nejhořší záplavy za posledních 53 let

Italské Benátky postihly nejhorší záplavy od roku 1966. Voda ve městě před půlnocí dosahovala výšky 187 centimetrů, za negativním 53 let starým rekordem zůstala jen o sedm centimetrů. Voda se dostala i do i do nejslavnější památky města, baziliky svatého Marka. Starosta Luigi Brugnaro vyhlásil stav nouze a požádal o pomoc italskou vládu.

video: AP