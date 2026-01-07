ŽIVĚ: Briefing po jednání Bezpečnostní rady státu o muniční iniciativě

Živě
Poprvé v novém složení se schází Bezpečnostní rada státu. Za účasti prezidenta Petra Pavla bude jednat také o budoucnosti muniční iniciativy, v jejímž rámci Česko zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Ukrajinu, která se brání ruské agresi. Podle premiéra Andreje Babiše Česko iniciativu nezruší, nebude do ní ale přispívat z českého rozpočtu.
video: ČTK
