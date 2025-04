VIDEO: ŽIVĚ: Do vesmíru míří ryze ženská posádka s Katy Perry i přítelkyní Jeffa Bezose Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ŽIVĚ: Do vesmíru míří ryze ženská posádka s Katy Perry i přítelkyní Jeffa Bezose

Vůbec podruhé v historii se dostane do kosmického prostoru posádka složená pouze z žen. Právě na pondělí je totiž naplánován let nosiče New Shepard, kterým poletí. Nejznámější členkou posádky bude zpěvačka Katy Perry. Letu se zúčastní i přítelkyně Jeffa Bezose, což je majitel firmy Blue Origin, která nosič i loď provozuje.

video: Blue Origin