ŽIVĚ: Motorista Boris Šťastný zahajuje kampaň. Kandiduje společně s ANO

Bývalý poslanec a šéf pražské ODS Boris Šťastný zahajuje kampaň do senátních voleb. Do obvodu číslo 17 v městské části Praha 12 kandiduje ve společné koalici hnutích Motoristé sobě a ANO. Do politiky se vrací po 11 letech. Hlavním důvodem pro návrat je podle jeho slov „zničující politika vlády Petra Fialy“.

