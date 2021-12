VIDEO: Brífink kandidáta na ministra vnitra Víta Rakušana po jednání s prezidentem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do Lán za prezidentem Milošem Zemanem zamíří další dva kandidáti do vlády. Šéf hnutí STAN, možný budoucí ministr vnitra Vít Rakušan a také Jozef Síkel, rovněž kandidát STAN na ministra průmyslu a obchodu. Rozruch vzbudil Zemanův „pohovor“ s kandidátem na ministra zahraničí za Piráty Janem Lipavským, jemuž údajně doporučil, aby se nominace do vlády vzdal.

video: ČTK