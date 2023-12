VIDEO: Brífink ministra Jurečky k chystanému navýšení minimální mzdy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Brífink ministra Jurečky k chystanému navýšení minimální mzdy

Tripartita se nedohodla na zvýšení minimální mzdy. O přidání od ledna tak rozhodne vláda, zřejmě na jednání v příštím týdnu. Po jednání zástupců vlády, odborů a zaměstnavatelů to novinářům řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Jeho úřad navrhuje pro příští rok navýšení buď o 1600 korun na 18.900 korun, nebo o 2100 korun na 19.400 korun. Do roku 2028 by se tak minimální mzda dostala buď na 45 procent průměrné mzdy, nebo na 50 procent.

video: iDNES.tv