Brífink premiéra Babiše před odletem na summit EU do Bruselu
17. 12. 2025 10:30 Živě
Nový český premiér Andrej Babiš přijíždí dnes na svůj první summit EU od jmenování předsedou vlády. Ačkoli Evropská rada začíná až ve čtvrtek ráno, Babiš by měl do Bruselu přiletět krátce po poledni, ve 14:00 ho totiž již čeká předsummitová schůzka lídrů frakce Evropského parlamentu Patrioti pro Evropu. Následně se český premiér od 18:00 hodin zúčastní summitu EU a zemí západního Balkánu.
