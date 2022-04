VIDEO: Brífink premiéra Fialy po schůzce s prezidentem Zemanem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Brífink premiéra Fialy po schůzce s prezidentem Zemanem

Premiér Petr Fiala se v podvečer vypraví do Lán za prezidentem Milošem Zemanem. „Budou probírat hlavně dopady ruské agrese na Ukrajinu na Českou republiku a zbytek Evropy. Zabývat se budou dopady energetickými, uprchlickou krizí a vším, co to s sebou nese pro české občany,“ uvedl premiérův mluvčí Václav Smolka.

video: ČTK