Brífink prezidenta Pavla během návštěvy Moravskoslezského kraje
19. 11. 2026 15:45 Živě
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes přijeli do Moravskoslezského kraje. Po prvním jednání na Vítkovsku zamířil na Novojičínsko, kde prezidentský pár setrvá do pátečního dopoledne. Pavel chce zejména řešit životní podmínky mladých lidí v regionu. Navštíví však i zvířecí nemocnici a armádní opravny.
00:48
Pavla budou v Moravskoslezském kraji zajímat mladí lidé, navštíví i zvířecí nemocnici
Domácí19. 11. 2026 15:02
04:02
Omluvu nepřijímám, málem mi zabil syna, prohlásil jeden z napadených
Krimi19. 11. 2026 14:14
03:18
Zdrogovaný Ukrajinec útočil na lidi, na nezletilou vzal sekeru. Nechtěl jsem zabíjet, stydím se, řekl u soudu
Domácí19. 11. 2026 14:02
00:53
Řidič na D35 riskoval životy. Otočil se a jel dálnicí v protisměru
Domácí19. 11. 2026 12:44
02:06
Kriminalisté rozbili skupinu kolem kryptohazardu
Domácí19. 11. 2026 12:38
03:41
Vláda schválila strategii národního antibiotického programu, oznámil ministr Vojtěch
Domácí19. 11. 2026 12:36
03:58
„Nevím, proč to komentuje.” Babiš zpražil Okamuru kvůli Skyfoxům
Domácí19. 11. 2026 12:36
00:27
Otevření nového vietnamského letiště Long Thanh se opět komplikuje
Zahraniční19. 11. 2026 12:36
00:52
Autobus s dětmi se na Plzeňsku střetl s autem
Domácí19. 11. 2026 12:34
01:24
Nově zvolená třetina senátorů složila slib
Domácí19. 11. 2026 11:48
01:12
Si Ťin-pching vyzval Putina a Trumpa ke spolupráci na světovém míru
Zahraniční19. 11. 2026 11:42
00:19
V Litovli řádí propichovač pneumatik, při útoku ho zachytila kamera
Domácí19. 11. 2026 11:36
00:44
Most na D35 spolkl dva a půl tisíce kubíků betonu
Domácí19. 11. 2026 11:22
00:47
Putin vytáhl jaderný kufřík! Záběry budí pozornost
Zahraniční19. 11. 2026 11:22
02:56
Vyzkoušeli jsme čínské SUV Leapmotor C10 REEV
Technika19. 11. 2026 11:12
00:36
„Průlomové“. V Číně se koná třístranné jednání Trumpa, Si Ťin-pchinga a Putina
Zahraniční19. 11. 2026 10:28
00:51
Tanker u Hormuzského průlivu zachvátil požár
Zahraniční19. 11. 2026 10:15
43:15
Obří pavouci už se šíří Moravou. Dostat se mohou až do Prahy, říká arachnolog
Rozstřel19. 11. 2026 10:00
01:46