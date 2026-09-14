ŽIVĚ: Hvězdy StarDance roztančí parket již po čtrnácté. Co všechno je letos čeká?
14. 9. 2026 10:59 Živě
Česká televize na britském velvyslanectví odtajní novinky aktuálního 14. ročníku taneční soutěže StarDance. Populární pořad se vrací po roční pauze. Tvářemi letošní série bude opět moderátorské duo Tereza Kostková a Marek Eben.
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