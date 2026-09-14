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ŽIVĚ: Hvězdy StarDance roztančí parket již po čtrnácté. Co všechno je letos čeká?

Živě
Česká televize na britském velvyslanectví odtajní novinky aktuálního 14. ročníku taneční soutěže StarDance. Populární pořad se vrací po roční pauze. Tvářemi letošní série bude opět moderátorské duo Tereza Kostková a Marek Eben. 
video: iDNES.tv
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