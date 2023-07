VIDEO: Stanjura okomentuje průběh schvalování konsolidačního balíčku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Stanjura okomentuje průběh schvalování konsolidačního balíčku

Sněmovní projednávání konsolidačního balíčku dál provázejí opoziční výtky. Poslanci debatují o předloze zatím zhruba 25 hodin čistého času od středečního zahájení. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dnes nevyloučil to, že by v dalších sněmovních kolech mohly za určitých podmínek získat podporu i případné pozměňovací návrhy podané opozicí. Do diskuse se kolem 11:30 hlásilo ještě osm poslanců, v drtivé většině opozičních.

video: PSP ČR