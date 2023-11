VIDEO: Regulační úřad oznámí výši regulované složky energií pro rok 2024 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Regulační úřad oznámí výši regulované složky energií pro rok 2024

Měsíc po představení návrhu na zvýšení regulované složky cen energií dnes Energetický regulační úřad (ERÚ) oznámí definitivní podobu cen pro příští rok. Původní návrh úřadu počítal s meziročním růstem regulované části ceny elektřiny pro domácnosti o 71 procent a u plynu o 39 procent. To by znamenalo, že by si spotřebitelé v příštím roce za regulovanou složku elektřinu připlatili tisíce korun. Ještě výraznější růst regulovaných cen úřad navrhl u velkých odběratelů, podle nichž to ohrozí jejich konkurenceschopnost. Zástupci vlády v minulých týdnech uvedli, že se návrh může ještě mírně změnit. Analytici i přesto očekávají výrazný růst regulovaných cen energií.

video: ČTK