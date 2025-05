VIDEO: Lidé se v Rudolfinu naposledy loučí s Jiřím Bartoškou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lidé se v Rudolfinu naposledy loučí s Jiřím Bartoškou

V pražském Rudolfinu se veřejnost může rozloučit s hercem a prezidentem karlovarského festivalu Jiřím Bartoškou, který zemřel ve čtvrtek 8. května ve věku 78 let. Vstup do Dvořákovy síně bude od 10:00 do 17:00 hlavním vchodem do Rudolfina z náměstí Jana Palacha. Pietní místo bude na pódiu, kde bude také prostor pro květinové dary. V předsálí Dvořákovy síně bude umístěno několik kondolenčních knih.

video: ČTK