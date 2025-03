VIDEO: Čeští studenti zažijí stav beztíže v letadle Zero-G Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Čeští studenti zažijí stav beztíže v letadle Zero-G

V závěrečné etapě průlomového projektu Zero-G v rámci České cesty do vesmíru kadeti a kadetky během beztížného letu zažijí na vlastní kůži to, co zažívají pouze astronauti na oběžné dráze. Akci bude hostit Letiště Václava Havla.

video: ČTK