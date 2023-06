VIDEO: Prezident Pavel zhodnotí svých prvních 100 dní na Hradě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Především snahu prezidenta vystupovat jako prostředník komunikace mezi opozicí a vládní koalicí a také to, jak se nová hlava státu snaží otevírat diskusi s občanskou společností, oceňují na Petru Pavlovi politologové, které oslovila ČTK. Od inaugurace nástupce Miloše Zemana uplyne dnes sto dní. Pavel se během nich podle politologů nedopustil žádné chyby a ve většině toho, s čím šel do voleb, naplňuje očekávání. Podle spoluzakladatele Cevro Institutu Ladislava Mrklase by mohl být prezident poněkud ostřejší při výběru ústavních soudců. Petr Just a Josef Mlejnek soudí, že tuto první složitější zkoušku prezident zvládl.

