Schází se Senát. Na programu bude mít například důchodovou reformu

Senát začne odpoledne projednávat důchodovou reformu, kterou chce vláda mimo jiné postupně zvýšit věk odchodu do penze z 65 na 67 let. Zdůvodňuje to nutností zajistit financování důchodů i pro budoucí penzisty. I když má k reformě výhrady opozice, odbory i část senátorů z frakcí vládních stran, senátní výbory ji doporučily schválit beze změn.

video: Senát Parlamentu ČR