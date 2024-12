VIDEO: Tiskové brífinky senátorských klubů před schůzí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tiskové brífinky senátorských klubů před schůzí

Senát začne ve středu odpoledne projednávat důchodovou reformu. Ta by mimo jiné postupně zvýšila věk odchodu do penze z 65 na 67 let. Podle vlády je nutné takto zajistit financování i pro budoucí důchodce. Senátní výbory doporučily reformu schválit beze změn, oproti tomu opozice, odbory i část senátorů vládních stran k ní mají výhrady.

video: Senát Parlamentu ČR