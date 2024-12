VIDEO: Pokračuje schůze Sněmovny. Na programu je třeba zákon o kryptoměnách Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pokračuje schůze Sněmovny. Na programu je třeba zákon o kryptoměnách

Poslanci by dnes měli schvalovat pravidla regulace trhu s kryptoaktivy a předlohu o Národní rozvojové bance, jež má do budoucna umožnit její integraci s Českou exportní bankou. Mohli by také dokončit závěrečné projednání novely o dalším prodlužování dočasné ochrany pro uprchlíky z Ukrajiny před ruskou vojenskou agresí.

video: PSP ČR