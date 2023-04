VIDEO: ŽIVĚ: Tiskové konference poslaneckých klubů před schůzí Sněmovny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ŽIVĚ: Tiskové konference poslaneckých klubů před schůzí Sněmovny

Poslanci se dnes odpoledne sejdou na řádné dubnové schůzi Sněmovny. Mezi nejsledovanějšími navrženými programovými body schůze bude zřejmě opoziční návrh na odvolání předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) z této funkce. Dnes by poslanci mohli debatovat o uzákonění ochrany oznamovatelů protiprávního jednání před případnou odvetou zejména zaměstnavatelů. Rovněž ve druhém čtení by mohli probírat návrh, který uzákoňuje povinnosti vlády vynakládat dvě procenta hrubého domácího produktu na obranu. Dnes v úvodu schůze budou mít poslanci možnost navrhovat zařazení nových bodů do programu nebo jejich pevné zařazení na program.

video: PSP ČR