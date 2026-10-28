ŽIVĚ: Prezident republiky přednese projev a rozdá vyznamenání
28. 10. 2026 20:00 Živě
Prezident Petr Pavel u příležitosti státního svátku 28. října přednese ve Vladislavském sále na Pražském hradě projev. Poté předá státní vyznamenání. Loni prezident předal ocenění 48 osobnostem. Půjde o Pavlovo čtvrté vystoupení při této příležitosti.
02:30
Apokalypsa, jako výbuch bomby. Svědci popisují srážku vlaků ve Španělsku
Zahraniční28. 10. 2026 17:24
00:43
U budovy Českého rozhlasu v Plzni se sešlo kolem 500 lidí
Domácí28. 10. 2026 16:14
00:32
Ve Zlíně pokračovala jednání o vzniku koalice, která povede město
Domácí28. 10. 2026 16:00
02:21
Studenti v Brně vyhlásili výstražnou stávku, chtějí ji rozšířit po celém Česku
Domácí28. 10. 2026 15:54
05:30
Mravokárce Werich, hysterie protestů a cizí šachovnice. Řečnili Klempíř, Zeman a Okamura
Domácí28. 10. 2026 15:04
42:54
Prodloužení: Natálie Mlýnková - celý záznam
Sport28. 10. 2026 14:32
01:47
Kasematy na Špilberku ukazují světelnou instalaci plnou květin
Domácí28. 10. 2026 13:18
17:39
Neslyšíme slovo mír, posteskl si Klaus v projevu
Domácí28. 10. 2026 12:40
01:37
Nové zpracování české hymny s cimbálem? Proč ne
Domácí28. 10. 2026 11:24
01:05
In Memory se po dvaceti letech vrací
Domácí28. 10. 2026 10:56
01:57
Srazily se španělské rychlovlaky. Vagony spadly z náspu, obětí je 68
Zahraniční28. 10. 2026 10:46
03:39
Letectvo nad Prahou a vojsko na Vítkově. Pietě přihlížel i prezident Pavel
Domácí28. 10. 2026 10:32
37:54
Tenisová legenda promluvila o úspěších, pádech, návratu z vězení i životní lásce
Rozstřel28. 10. 2026 10:00
02:50
Bolševický ráj? Před 100 lety čeští dělníci varovali před prací v SSSR
Technika28. 10. 2026 10:00
01:19
Hlasování o poplatcích nebylo taktické, říká Nacher
Domácí28. 10. 2026 8:58
01:08
Kostel ve Výsluní už neměl stát, dnes láká filmaře i svatebčany
Domácí28. 10. 2026 8:42
00:32
Bolsonaro v USA by Trumpovi nevadil
Zahraniční28. 10. 2026 8:40
22:36
Unikátní dokument ukazuje, jak mladí Češi staví rodiny i udržitelný domov
Domácí28. 10. 2026 0:06
43:13