ŽIVĚ: Ministryně financí Schillerová představí výsledek loňského rozpočtu
6. 1. 2026 12:00 Živě
Ministryně financí a místopředsedkyně vlády Alena Schillerová (ANO) představí výsledek státního rozpočtu za minulý rok.
00:42
Muž se třemi zákazy řízení ujížděl ve městě až dvoustovkou
Krimi5. 1. 2026 16:10
01:33
Hledá se odborník, ne člen ANO. Babiš pověřil Metnara nalezením vedení České pošty
Domácí5. 1. 2026 16:06
00:34
Ukrajinský velvyslanec nás nemá co poučovat, řekl po jednání vlády Babiš
Domácí5. 1. 2026 15:58
00:30
V Berlíně zůstávají bez elektřiny tisíce domácností, opravy komplikují mrazy
Zahraniční5. 1. 2026 15:38
03:11
Nebudeme zvyšovat daně, slíbila po jednání vlády ministryně financí Schillerová
Domácí5. 1. 2026 15:04
04:35
Česko může být lepší místo pro život, řekl Babiš. Chce změnit zákon o státní službě
Domácí5. 1. 2026 15:04
01:00
Policie převezla venezuelského prezidenta Madura k soudu v New Yorku
Zahraniční5. 1. 2026 14:48
00:55
Přestavba hradecké křižovatky Mileta jde do poslední etapy
Domácí5. 1. 2026 14:34
00:48
K nehodě na Bruntálsku přivolal hasiče školák
Krimi5. 1. 2026 12:08
00:49
Jsem rád, že jsem to trefil na milimetry, říká střelec vítězného gólu Čihař
Sport5. 1. 2026 12:08
01:28
V Pardubicích vznikla první pixelová galerie v Česku
Domácí5. 1. 2026 11:22
00:45
Sexy influencerka oslňuje svými křivkami na pláži
Lifestyle5. 1. 2026 11:08
00:59
Turek by měl dostat šanci, opakuje Babiš
Domácí5. 1. 2026 10:40
01:30
Lidé se účastní dojemného pochodu v Crans-Montaně na počest obětí požáru v baru
Zahraniční5. 1. 2026 9:28
01:55