Prezident Pavel vystoupí na tiskové konferenci se Zuzanou Čaputovou

Na dvoudenní návštěvu Slovenska míří prezident Petr Pavel. Je to jeho jeho první oficiální zahraniční cesta poté, co minulý týden ve čtvrtek složil slib hlavy státu. Setká se jak se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou, která přijela Pavlovi poblahopřát do Prahy v den jeho zvolení, tak se slovenským premiérem Eduardem Hegerem.

video: ČTK