Poslanci budou v úterý projednávat příspěvek 5 tisíc korun na dítě do 18 let rodinám s hrubými příjmy do milionu korun. Zrychleně ve stavu legislativní nouze budou schvalovat také trojici předloh souvisejících s pomocí uprchlíkům z Ukrajiny po ruské vojenské invazi.

video: PSP ČR