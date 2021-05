VIDEO: Poslanci by měli hlasovat o vládní novele stavebního zákona Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Poslanci by měli hlasovat o vládní novele stavebního zákona

Sněmovna by se ve středu mohla dostat k hlasování o návrhu nového stavebního zákona, který by měl podle vlády zrychlit povolování stavebních projektů. Dosavadní tři pokusy dokončit jednání o zákonu nebyly úspěšné. Spor se vede hlavně o to, zda mají stavební úřady přejít kompletně pod stát.

video: PS PČR