Poslanci na mimořádné schůzi schválí nová pravidla voleb

Poslanci se dnes mimořádně sejdou ke schvalování pravidel sněmovních voleb. Novela pravděpodobně ponechá 14 volebních krajů, úspěšnější strany by měly být při rozdělování mandátů mírně zvýhodněny. Koalice stran a hnutí se do dolní komory dostanou snáze než v minulosti. Vyplývá to z úprav, jejichž schválení doporučil ústavně-právní výbor. Panuje na nich tedy širší shoda stran.

video: PS PČR